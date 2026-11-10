İstanbul'da vale ücretleri cep yakıyor! Semtten semte farklı fiyatlar uygulanıyor

İstanbul'da araç sahiplerinin karşı karşıya kaldığı yüksek vale ücretleri tartışma konusu oldu. Kentin farklı noktalarında sunulan vale hizmetlerinin fiyatları işletmeden işletmeye değişirken, bazı otellerde talep edilen ücretler 1.000 TL'nin üzerine çıktı.

Show Haber'de yer alan habere göre, İstanbul'un farklı semtlerindeki vale ücretleri yerinde incelendi.Fiyatlar sürücülerin tepkisine neden oldu.

AYNI CADDEDE ÜÇ FARKLI FİYAT

İstanbul'un en hareketli noktalarından Etiler'deki Nispetiye Caddesi'nde restoranların uyguladığı vale tarifeleri arasındaki fark dikkat çekti.

Aynı cadde üzerinde bulunan işletmelerden birinde vale hizmeti için 450 TL talep edilirken, diğer işletmelerde fiyatların 470 TL ve 600 TL olduğu görüldü.

HASTANEDE 2 SAATLİK VALE ÜCRETİ 485 TL

Yüksek vale ücretlerinin uygulandığı noktalardan biri de hastaneler oldu.

Ulus'ta bulunan özel bir hastanede vale hizmetinin 2 saatlik bedelinin 485 TL olduğu, 5 saate kadar olan kullanımda ise 510 TL talep edildiği belirtildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE VALE ÜCRETİ 750 TL

Zincirlikuyu'da bulunan bir alışveriş merkezinde ise vale hizmetinin bedeli 750 TL'ye ulaştı. Bazı sürücüler fiyatların yüksek olması nedeniyle vale hizmetini kullanmadıklarını belirtirken, bir vatandaş daha önce aracını valeye teslim etmesine rağmen trafik cezası ödemek zorunda kaldığını anlattı. Başka bir sürücü ise vale hizmetinin özellikle park yeri bulmanın zor olduğu noktalarda gerekli olduğunu savundu.

5 YILDIZLI OTELDE VALE ÜCRETİ 1.050 TL

İncelemede en yüksek ücretlerden biri İstanbul Boğazı'nda bulunan 5 yıldızlı bir otelde kaydedildi. Söz konusu otelde vale hizmeti için 1.050 TL talep edildiği belirtildi.

Yüksek fiyatlara tepki gösteren bir vatandaş, "Çok yüksek. Korkunç yani. 800 lira, 1.000 lira ödediğimiz lokasyonlar var, çok yüksek. Zaten belli bir miktar ödüyorsun, yemek yiyorsun..." sözleriyle yaşadığı durumu anlattı. Vale hizmetinin hangi kişi veya işletmeler tarafından yürütüldüğünün de sorgulanması gerektiğini belirten vatandaşlar, yüksek ücretlere çözüm bulunmasını istedi.