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İstanbul'da yaşamanın maliyeti yükseldi! 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinde korkunç gerçek

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.08.2024 13:11
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA)’nın Temmuz ayı verilerini yayımlamasının ardından İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti acı gerçeği ortaya çıkardı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti yükseldi! 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinde korkunç gerçek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından her ay yayımlanan “Yaşam Maliyeti Raporu”nun Temmuz ayı verilerine göre, 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71.40 arttı.

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Haziran ayına göre yüzde 4.76 oranında artarak, 3 bin 26 lira artarak 66 bin 550 lira buldu.

market

TUVALET KAĞIDI YÜZDE 106.23 ARTTI

Temel tüketim ürünleri içinde en çok fiyat artışı yüzde 112.87 ile zeytinyağında yaşandı.
2023 yılının Temmuz ayıyla karşılaştırıldığında beyaz peynir fiyatı yüzde 89.61, erkek tişörtü yüzde 77.90, kadın elbisesi yüzde 52.07, tuvalet kağıdı yüzde 106.23, bebek bezi yüzde 77.95, yumurta yüzde 34.45 oranında artış olduğu gözlemlendi.

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İstanbul maliyet
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