İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı

Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'yi işleten şirketteki kalan yüzde 50 payın satın alınması için sözleşme imzaladı. Rekabet Kurulu onayının ardından AVM'nin tamamı şirketin kontrolüne geçecek.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., portföyünü büyütecek önemli bir satın alma işlemi için harekete geçti. Şirket, İstanbul Optimum Premium Outlet Alışveriş Merkezi'ni işleten Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olmadığı yüzde 50'lik payın satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited'den devralınacak. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Rönesans Gayrimenkul'ün Feriköy Gayrimenkul'deki payı yüzde 100'e ulaşacak ve İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin dolaylı tek sahibi haline gelecek. Satın alma işleminin yürürlüğe girmesi için Rekabet Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor.

Şirket açıklamasında satın alma işleminin stratejik önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, alışveriş merkezinin tamamının şirket bünyesine katılmasının hem portföy büyüklüğüne hem de gelir artışına önemli katkı sağlayacağının değerlendirildiği belirtildi.