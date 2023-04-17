FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Tüm dünyanın gözü orada! İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor: Bakan Kurum'dan videolu paylaşım

Tüm dünyanın gözü orada! İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor: Bakan Kurum'dan videolu paylaşım

17.04.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi ekonomi ve finans alanında uluslararası arenada üst lige taşıyacak İstanbul Finans Merkezi için videolu bir paylaşım geldi. İFM'nin göz kamaştıran yapısı videoda dikkat çekerken Bakan Kurum, "65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige taşıyacak." dedi.

Tüm dünyanın gözü orada! İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor: Bakan Kurum'dan videolu paylaşım

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Göz bebeğimiz İstanbul'u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile açıyoruz. 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul'umuzu finansta da en üst lige taşıyacak."

TÜRK EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

OFİS VE AVM BÖLÜMLERİNE YOĞUN TALEP

İstanbul Finans Merkezi’nde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Projede ofisler ve alış veriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak.

AA-20230414-30848595-30848589-ISTANBUL_FINANS_MERKEZININ_BANKALAR_ETABI_17_NISANDA_ACILACAK

EN ÜNLÜ RESTORAN VE MARKALAR

İstanbul Finans Merkezi’ndeki alışveriş merkezi ise modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile merkezin özünü yansıtacak şekilde dizayn ediliyor. Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'un kadın istihdamında yüzde 8'lik artış...İstanbul'un kadın istihdamında yüzde 8'lik artış...
İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destekİmamoğlu sosyal medyadan duyurdu! Yeni evleneceklere 7 bin TL'lik destek
EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!EYT'liler ilk maaşına bugün kavuşuyor! En az 9.500 TL yatırılacak!
Anahtar Kelimeler:
finans merkezi

En Çok Okunan Haberler

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

SGK’lılar dikkat! EYT’yi kaçırana 3600 prim günü ile kısmi emeklilik

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Vatandaşlar konut yerine oraya yöneldi! Satışlar patladı, tarihi rekor

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Araç kiralayacaklar dikkat! Akılalmaz oyun: 5 yıl sonra hayatlarının şokunu yaşadılar

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Arda Turan'a ilk maçında tepki! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 8 yükseltti

Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 8 yükseltti

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü...

İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümü...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı indirime girdi!

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Robot süpürgelere zam yolda! Fiyatların artmasını beklemeyin, kullanışlı modelleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.