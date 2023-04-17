Tüm dünyanın gözü orada! İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor: Bakan Kurum'dan videolu paylaşım

İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor. İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

İstanbul Finans Merkezi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Göz bebeğimiz İstanbul'u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile açıyoruz. 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul'umuzu finansta da en üst lige taşıyacak."

Göz bebeğimiz İstanbul’u dünya ekonomisinin merkezi yapacak İstanbul Finans Merkezi'mizi bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile açıyoruz.



65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin ve dünyanın prestijli projelerinden biri olan İFM, İstanbul’umuzu finansta da en üst lige… pic.twitter.com/RToy9IpKHp — Murat KURUM (@murat_kurum) April 17, 2023

TÜRK EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

OFİS VE AVM BÖLÜMLERİNE YOĞUN TALEP

İstanbul Finans Merkezi’nde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Projede ofisler ve alış veriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak.

EN ÜNLÜ RESTORAN VE MARKALAR

İstanbul Finans Merkezi’ndeki alışveriş merkezi ise modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile merkezin özünü yansıtacak şekilde dizayn ediliyor. Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.



