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İstanbul Finans Merkezi nerede, hangi ilçede? İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor!

17.04.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Finans Merkezi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Tamamlanan finans merkezinin bankalar etabı açılışına iş ve finans dünyasından tanınmış kişiler katılacak. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, İstanbul Finans Merkezi nerede? İstanbul Finans Merkezi hangi ilçede?

İstanbul Finans Merkezi nerede, hangi ilçede? İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor!

İstanbul Finans Merkezi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimlerinin finans projesinin bankalar etabında faaliyet göstermeye başlayacağı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan İstanbul Finans Merkezi açılış töreni için geri sayım sürüyor. İşte İstanbul Finans Merkezi'nin ilçesi ve konumu...

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ NEREDE, HANGİ İLÇEDE?

İstanbul Finans Merkezi, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer almaktadır.

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İSTANBUL FİNANS MERKEZİ AÇILIYOR!

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı bugün açılacak.

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