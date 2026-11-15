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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı günlük 1384 uçuş ortalamasıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nun 2-8 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine yer verildi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1384 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1292 uçuşla Madrid, 1274 uçuşla Amsterdam, 1260 uçuşla Paris Charles de Gaulle ile 1257 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Günlük 774 uçuş icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı olarak belirlendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Havalimanı
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