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İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı, 21-27 Eylül döneminde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow ise İstanbul Havalimanı'nı takip etti.

İstanbul Havalimanı günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) bu döneme ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE YER ALDI

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu havalimanını, günlük 1423 uçuşla Amsterdam, 1384 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1359 uçuşla Frankfurt, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı havacılık
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