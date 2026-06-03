İstanbul Havalimanı’ndaki baklava fiyatı sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Havalimanı’nda bir işletmede satılan baklavanın fiyatı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, geleneksel Türk tatlısı baklavanın bir diliminin 8 Euro'dan satışa sunulduğu görüldü.

Havalimanındaki bir kafeteryada fiyat etiketlerini inceleyen yolcu, karşılaştığı rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntülerde, baklavanın tek dilimi için belirlenen 8 Euroluk fiyatın dikkat çektiği görüldü. Yolcu, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye’deki fiyat seviyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'FİYAT ALGIMI KAYBETTİM'

Paylaşımında fiyatların geldiği noktaya dikkat çeken yolcu, söz konusu tarifeyi gördükten sonra başka ülkelerdeki yüksek fiyatlar konusunda yorum yapmanın zorlaştığını belirtti. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşırken, çok sayıda kullanıcı konu hakkında görüş bildirdi.

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TARTIŞMA YARATTI

Videonun yayılmasının ardından havalimanlarındaki fiyat politikaları yeniden gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, dünyanın birçok ülkesindeki havalimanlarında kira, işletme ve operasyon maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle ürün fiyatlarının şehir merkezlerine göre daha pahalı olmasının doğal olduğunu savundu.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu fiyatların makul seviyelerin üzerinde olduğunu öne sürerek uygulamayı eleştirdi. Baklava fiyatı üzerinden başlayan tartışma, havalimanlarındaki genel fiyatlandırma politikalarına ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Kısa sürede binlerce görüntülenme alan paylaşım, sosyal medyada “yüksek maliyet” ve “fırsatçılık” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.