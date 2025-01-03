İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark fiyatları açıklandı! Zam oranı %100 açıklandı...

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda otopark ücretlerine yapılan zamlar, araç sahiplerini ciddi şekilde etkileyecek. Havalimanlarındaki güncel fiyatlar, ücretlerdeki yüksek artış oranlarıyla dikkat çekiyor.
İstanbul Havalimanı'nda yapılan %100 oranındaki zamlar, park etme sürelerine göre şu şekilde belirlenmiş:
0-1 Saat: 180₺ (Önceki Fiyat: 90₺, %100 artış)
1-3 Saat: 220₺ (Önceki Fiyat: 110₺, %100 artış)
3-6 Saat: 330₺ (Önceki Fiyat: 165₺, %100 artış)
6-12 Saat: 400₺ (Önceki Fiyat: 200₺, %100 artış)
12-24 Saat: 540₺ (Önceki Fiyat: 270₺, %100 artış)
Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda otomobil için aylık abonman ücreti %100 oranında artarak 6.910₺ olarak belirlenmiş durumda.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise %110 ve %113 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Güncel tarifeler şu şekilde:
0-1 Saat: 170₺ (Önceki Fiyat: 80₺, %113 artış)
1-3 Saat: 210₺ (Önceki Fiyat: 100₺, %110 artış)
3-6 Saat: 315₺ (Önceki Fiyat: 150₺, %110 artış)
6-12 Saat: 380₺ (Önceki Fiyat: 180₺, %111 artış)
12-24 Saat: 515₺ (Önceki Fiyat: 245₺, %110 artış)
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aylık abonman ücreti %112 artışla 6.565₺ olarak belirlenmiş.
Bu zamlar, özellikle uzun süreli park edecek araç sahiplerinin maliyetlerini artırırken, günlük park ücretleri de önemli bir yük oluşturuyor.
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