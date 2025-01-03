İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark fiyatları açıklandı! Zam oranı %100 açıklandı...

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda otopark ücretlerine yapılan zamlar, araç sahiplerini ciddi şekilde etkileyecek. Havalimanlarındaki güncel fiyatlar, ücretlerdeki yüksek artış oranlarıyla dikkat çekiyor.

İSTANBUL HAVALİMANI GÜNCEL OTOPARK ÜCRETLERİ

İstanbul Havalimanı'nda yapılan %100 oranındaki zamlar, park etme sürelerine göre şu şekilde belirlenmiş:

0-1 Saat: 180₺ (Önceki Fiyat: 90₺, %100 artış)

1-3 Saat: 220₺ (Önceki Fiyat: 110₺, %100 artış)

3-6 Saat: 330₺ (Önceki Fiyat: 165₺, %100 artış)

6-12 Saat: 400₺ (Önceki Fiyat: 200₺, %100 artış)

12-24 Saat: 540₺ (Önceki Fiyat: 270₺, %100 artış)

Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda otomobil için aylık abonman ücreti %100 oranında artarak 6.910₺ olarak belirlenmiş durumda.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜNCEL OTOPARK ÜCRETLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise %110 ve %113 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Güncel tarifeler şu şekilde:

0-1 Saat: 170₺ (Önceki Fiyat: 80₺, %113 artış)

1-3 Saat: 210₺ (Önceki Fiyat: 100₺, %110 artış)

3-6 Saat: 315₺ (Önceki Fiyat: 150₺, %110 artış)

6-12 Saat: 380₺ (Önceki Fiyat: 180₺, %111 artış)

12-24 Saat: 515₺ (Önceki Fiyat: 245₺, %110 artış)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aylık abonman ücreti %112 artışla 6.565₺ olarak belirlenmiş.

Bu zamlar, özellikle uzun süreli park edecek araç sahiplerinin maliyetlerini artırırken, günlük park ücretleri de önemli bir yük oluşturuyor.