FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark fiyatları açıklandı! Zam oranı %100 açıklandı...

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark fiyatları açıklandı! Zam oranı %100 açıklandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 10:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda otopark ücretlerine %100'ün üzerinde zam yapıldı. Artık 1 saatlik park ücreti 170 TL’den başlarken, günlük ücretler 515 TL’ye kadar yükseldi! 12-24 saat park etmek isteyenler için İstanbul Havalimanı’nda 540 TL, Sabiha Gökçen’de ise 515 TL ödenmesi gerekiyor. Aylık abonman ücretleri ise İstanbul’da 6.910 TL, Sabiha Gökçen’de ise 6.565 TL oldu. İşte detaylı fiyat listesi...

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark fiyatları açıklandı! Zam oranı %100 açıklandı...

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda otopark ücretlerine yapılan zamlar, araç sahiplerini ciddi şekilde etkileyecek. Havalimanlarındaki güncel fiyatlar, ücretlerdeki yüksek artış oranlarıyla dikkat çekiyor.

thumbs_b_c_7d21238f708d06c9798c378679faf335

İSTANBUL HAVALİMANI GÜNCEL OTOPARK ÜCRETLERİ

İstanbul Havalimanı'nda yapılan %100 oranındaki zamlar, park etme sürelerine göre şu şekilde belirlenmiş:

0-1 Saat: 180₺ (Önceki Fiyat: 90₺, %100 artış)
1-3 Saat: 220₺ (Önceki Fiyat: 110₺, %100 artış)
3-6 Saat: 330₺ (Önceki Fiyat: 165₺, %100 artış)
6-12 Saat: 400₺ (Önceki Fiyat: 200₺, %100 artış)
12-24 Saat: 540₺ (Önceki Fiyat: 270₺, %100 artış)

Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nda otomobil için aylık abonman ücreti %100 oranında artarak 6.910₺ olarak belirlenmiş durumda.

thumbs_b_c_766860e962fa2af171276eef5398b859

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI GÜNCEL OTOPARK ÜCRETLERİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise %110 ve %113 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Güncel tarifeler şu şekilde:

0-1 Saat: 170₺ (Önceki Fiyat: 80₺, %113 artış)
1-3 Saat: 210₺ (Önceki Fiyat: 100₺, %110 artış)
3-6 Saat: 315₺ (Önceki Fiyat: 150₺, %110 artış)
6-12 Saat: 380₺ (Önceki Fiyat: 180₺, %111 artış)
12-24 Saat: 515₺ (Önceki Fiyat: 245₺, %110 artış)

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da aylık abonman ücreti %112 artışla 6.565₺ olarak belirlenmiş.

thumbs_b_c_bb04c26e2dd0a9ca41457e31462caf1e

Bu zamlar, özellikle uzun süreli park edecek araç sahiplerinin maliyetlerini artırırken, günlük park ücretleri de önemli bir yük oluşturuyor.

Anahtar Kelimeler:
otopark havalimanı araba sabiha gökçen havaalanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.