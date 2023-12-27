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İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya... TOKİ 24 il için duyurdu: 229 arsa açık artırma ile satışa sunuldu

27.12.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) onlarca arsa için satış kararı aldı. Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova’da 229 arsa için açık artırma yöntemiyle satış yapılacağını duyurdu. Peki açık artırma hangi tarihte, ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya... TOKİ 24 il için duyurdu: 229 arsa açık artırma ile satışa sunuldu

TOKİ, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova'daki 229 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ 24 ildeki 229 arsayı 28 Aralık 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Ayrıca 1 adet resmi kurum alanı kiralaması yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ildeki 229 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

AÇIK ARTIRMA İÇİN TARİH VERİLDİ

Muhammen bedeli 4.674.424.547 TL olan yaklaşık 1.418.364 m2 büyüklüğündeki; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova’da bulunan 229 arsa, açık artırmayla satılacak. Açık artırma, 28 Aralık 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.

EMLAK (34)

Müzayede Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve TOKİ Küçükçekmece İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

KDV’DEN MUAF YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak.
Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut ve plansız alanlar, Antalya’da turizm tesis alanı, İzmir’de sanayi alanı, Kocaeli’nde Ticaret, Konya’da Kentsel Gelişim, Uşak’ta konut ve Tekirdağ’da Lojistik tesis alanı bulunuyor.


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