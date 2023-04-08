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İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 8 Nisan 2023 ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

08.04.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi merak ediliyor. İstanbul 2+1 ve 3+1 TOKİ konutları için kura çekimleri 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlamıştı. İstanbul TOKİ kuraları 19 Nisan 2023 Çarşamba günü sona erecek. Ev sahibi olmak isteyip TOKİ İstanbul'a başvuruda bulunan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladılar. Peki, İstanbul TOKİ 8 Nisan 2023 Cumartesi kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 8 Nisan 2023 ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekilişi sonuçları 8 Nisan 2023 Cumartesi günü kurumun YouTube kanalından canlı olarak gerçekleşecek. Çekilişler noter huzurunda gerçekleşmektedir. TOKİ kura çekimi Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 2+1 ve 3+1 konutlar için 1-19 Nisan tarihlerinde devam edecek. Peki, 8 Nisan 2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, İstanbul TOKİ e-Devlet ile isim listesi sorgulama...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

kapak foto toki

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul TOKİ kura sonuçları çekilişin ardından kurumun web sitesinde açıklanıyor.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün oluyor.

TOKİ 3

İSTANBUL (ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER) TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ

3. ETAP İLK EVİM ARSA KURALARI NE ZAMAN?

İlk Evim Arsa kura çekilişi 10 ila 28 Nisan tarihleri arasında 55 ilden toplam 39 bin 380 hak sahibi için gerçekleştirilecek.

10 Nisan 2023: Hatay 2340
10 Nisan 2023: Kahramanmaraş 910
10 Nisan 2023: Gaziantep 470
10 Nisan 2023: Malatya 50
10 Nisan 2023: Adana 450
10 Nisan 2023: Adıyaman 610
11 Nisan 2023: Şanlıurfa 2000
11 Nisan 2023: Osmaniye 400
11 Nisan 2023: Ankara 1530
12 Nisan 2023: Amasya 400
12 Nisan 2023: Artvin 185
12 Nisan 2023: Aydın 575
12 Nisan 2023: Bitlis 205
12 Nisan 2023: Bolu 140
12 Nisan 2023: Burdur 325
12 Nisan 2023: Çankırı 40
12 Nisan 2023: Denizli 20
12 Nisan 2023: Giresun 380
12 Nisan 2023: Gümüşhane 150
13 Nisan 2023: Mersin 1000
13 Nisan 2023: Kastamonu 225
13 Nisan 2023: Konya 1000
14 Nisan 2023: Mardin 870
14 Nisan 2023: Muğla 1700
14 Nisan 2023: Muş 50
14 Nisan 2023: Siirt 20
14 Nisan 2023: Sinop 200
14 Nisan 2023: Sivas 380
14 Nisan 2023: Tokat 530
14 Nisan 2023: Tunceli 30
14 Nisan 2023: Van 180
14 Nisan 2023: Yozgat 540
17 Nisan 2023: Zonguldak 370
17 Nisan 2023: Aksaray 120
17 Nisan 2023: Batman 170
17 Nisan 2023: Şırnak 640
17 Nisan 2023: Karabük 430
17 Nisan 2023: Afyonkarahisar 370
18 Nisan 2023: Bartın 50
18 Nisan 2023: Samsun 1160
19 Nisan 2023: Antalya 2190
19 Nisan 2023: Manisa 1335
19 Nisan 2023: Ordu 300
25 Nisan 2023: İzmir 4900
26 Nisan 2023: Bilecik 410
26 Nisan 2023: Bursa 1300
26 Nisan 2023: Balıkesir 1520
26 Nisan 2023: Çanakkale 565
27 Nisan 2023: Edirne 360
27 Nisan 2023: Kırklareli 720
27 Nisan 2023: Sakarya 1340
27 Nisan 2023: Tekirdağ 1340
27 Nisan 2023: Yalova 200
27 Nisan 2023: Düzce 185
28 Nisan 2023: Kocaeli 1500

TOKİ

İLK İŞYERİM KURALARININ ÜÇÜNCÜ ETAP TARİHLERİ BELLİ OLDU

“İlk İş Yerim” kuralarının üçüncü etabı, 7 Nisan 2023 tarihinde 5 il ve 5 ilçede başlayacak. 1. 621 hak sahibi için gerçekleştirilecek kura çekimi, şu illeri kapsayacak:

07 Nisan 2023: Adana/Sarıçam (379 asil-hak sahibi)
07 Nisan 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 asil-hak sahibi)
07 Nisan 2023: Erzurum/Yakutiye (218 asil-hak sahibi)
07 Nisan 2023: Kayseri/Melikgazi (214 asil-hak sahibi)
07 Nisan 2023: Malatya/Battalgazi (506 asil-hak sahibi)

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TOKİ toki istanbul toki sonuçları

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