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Kapısının önüne bunu yapanlar dikkat! Yaptırımı ağır olabilir

İstanbul’da sokaklara yerleştirilen dubalar park yeri tartışmalarını beraberinde getirirken uzmanlar, kamusal alanları işgal edenlere yönelik cezai yaptırımlara dikkat çekti.

Kapısının önüne bunu yapanlar dikkat! Yaptırımı ağır olabilir
Aleyna Türkmen

İstanbul’da sokak aralarında park yeri bulmakta zorlanan sürücüler, bir de esnafın ve bina sakinlerinin kaldırımlara ve yol kenarlarına yerleştirdiği dubalar, zincirler ve demir engellerle karşılaşıyor. Dükkanların önüne konulan “Buraya park etmeyin” yazılı dubalar nedeniyle yaşanan sorun, kamusal alanların kişisel kullanım için kapatılıp kapatılamayacağı sorusunu da gündeme getiriyor.

Kapısının önüne bunu yapanlar dikkat! Yaptırımı ağır olabilir 1

KAMUSAL ALANA DUBA KOYMANIN CEZASI VAR

İstanbul’da özellikle ara sokaklarda park yeri arayan sürücüler, boş olduğunu düşündükleri alanlarda dubalarla karşılaşıyor. Bazı esnaflar dükkanlarının önüne saksılar, demir kazıklar veya dubalar yerleştirerek araç park edilmesini engelliyor. Ancak bir alanın dükkanın ya da evin önünde bulunması, o alanın kişiye özel olarak kullanılabileceği anlamına gelmiyor.

Avukat Zafer İşeri, kamusal alanların kişisel kullanıma tahsis edilemeyeceğine dikkat çekerek, “Hiç kimse kamusal bir alana duba koymak suretiyle kendi kullanımına tahsis edemez” dedi. İşeri, ara sokaklarda ve müstakil evlerin önünde de mülkiyet sınırının tapuda belirtilen alanla sınırlı olduğunu, bunun dışındaki alanların ortak kullanım kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Kapısının önüne bunu yapanlar dikkat! Yaptırımı ağır olabilir 2

DÜKKANIN ÖNÜNE DUBA KOYANLAR DİKKAT

Bazı esnaflar mal indirme veya müşteri girişini sağlama gerekçesiyle dükkanlarının önüne araç park edilmesini istemiyor. Ancak bu gerekçelerle kamusal alanlara duba yerleştirilmesi mümkün değil. Dükkanın önündeki alanın kendisine ait olduğunu düşünerek parkı engelleyenleri idari para cezası bekleyebiliyor.

Kapısının önüne bunu yapanlar dikkat! Yaptırımı ağır olabilir 3

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATARSA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Duba yerleştirilmesi yalnızca idari para cezasıyla sınırlı kalmayabiliyor. Söz konusu engellerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi halinde ceza hukuku kapsamında da yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Kanal D’ye konuşan Avukat Zafer İşeri, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Trafik güvenliğini tehlikeye sokar mahiyetteyse bu ceza kanunu kapsamında bir suç teşkil eder. Bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası söz konusu olabilir. 5.600 lira gibi bir para cezası öngörülecektir.”

Dubalar nedeniyle bir trafik kazasının meydana gelmesi ve kazada yaralanma ya da ölüm yaşanması durumunda da duba sahibinin karşılaşabileceği yaptırımlar ağırlaşabiliyor. İşeri, böyle bir durumda duba sahibinin olası kast kapsamında ciddi miktarda hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Öte yandan, söz konusu alan belediyeden kiralanmışsa durum farklılık gösteriyor. Belediye tarafından kiralanan alanlara yerleştirilen dubalar için aynı cezanın söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
para cezası trafik cezalari
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