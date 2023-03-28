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İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI 2023: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

28.03.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul için 'İlk Evim Arsa' çekilişinin geçtiğimiz gün başladığını duyurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte 2023 İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI 2023: TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kura çekilişi kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana geldi. Birçok kişi arama motorlarında "TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı...

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul TOKİ kura sonuçları, kura çekimi sonrası e-Devlet'te erişime açılıyor.

TOKİ kura sonuçları TC kimlik numarası ve E-Devlet şifresiyle öğrenilebiliyor.

Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

BAKAN KURUM'DAN 'İSTANBUL TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ' AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İlk Evim'de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İSTANBUL'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz. Hayırlı olsun!"

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