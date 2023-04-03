İSTANBUL TOKİ SONUÇLARI CANLI İZLE! 3 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekimi bugün de Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri ile devam edecek. Bu 3 ilçe için 19 Nisan'da yapılacak son çekilişle 28 bin 340 konut sahibini bulacak. Kuralar noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. 3 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi şimdiden merak konusu oldu. İşte, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul kura çekilişi canlı izleme ekranı...

ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENELER TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri için TOKİ İstanbul kura çekilişi 1 Nisan 2023 Cumartesi günü itibarıyla başladı.

Bu ilçeler için kura çekilişleri 19 Nisan'da son bulacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçeleri için TOKİ İstanbul kura çekilişi bugün saat 10.00'da başlayacak.

Kura sonuçları ise e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuçların e-Devlet üzerinden sorgulanması ise bir gün sonra yapılabiliyor.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İSTANBUL KURA TAKVİMİ 2023

TOKİ İstanbul kura takvimi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında “İlk Evim” projesinde İstanbul kuraları devam ediyor.

30 Mart'ta hem Çatalca hem de Silivri'deki evlerin kura çekimi yapıldı.

1 Nisan'da başlayan Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler kurası 19 Nisan tarihinde sona erecek.

