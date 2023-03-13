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İstanbul’un arka bahçesiydi: Deprem sonrası ‘B planı’ oldu: Çatalca’da ev fiyatlarına yüzde 100 zam yolda…

13.03.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dayanıklı zeminde sağlam bina bulmakta zorlanan İstanbullular, deprem için 'B planı' yapmaya başladı. Birçoğu da şehir merkezinden uzakta, özellikle de Çatalca'da ev ve arsa satın alıyor. Fiyatlar şu anda 1 milyon TL’ye yükselmiş durumda. Ancak yaza doğru talebin de artmasıyla yüzde 100’lük zammın yolda olduğu dile getiriliyor.

İstanbul’un arka bahçesiydi: Deprem sonrası ‘B planı’ oldu: Çatalca’da ev fiyatlarına yüzde 100 zam yolda…

Olası Marmara Depremi İstanbulluları korkuttu. Faydan uzaklaşmak isteyen şehir dışına kaçmaya başladı. Şu anda en popüler ilçe ise Çatalca. İstanbulluların ilk tercihi ise boş araziler oluyor. Talebin fazla olması ise fiyatlara da yansımış durumda. Depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana bölgedeki fiyatlar yüzde 20 arttı. Önümüzdeki günlerde ise bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

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Show Anahaber’de yer alan habere göre, tarlaların metrekare fiyatları ise 1.000 TL’den başlıyor. Ancak yerine ve konumuna göre bu fiyatlar artıyor. Ev fiyatları ise 1 milyon TL civarında. Ancak yaz aylarının gelmesiyle onlara da yüzde 100’lük zam bekleniyor.

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DEPREM KORKUSU ÇATALCA’YA GÖÇÜ BAŞLATTI

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Burak Susuz, “Çatalca daha önce İstanbul’un arka bahçesi olarak görülüyordu. İnsanlar buradan şehir merkezine işe gidip gelmeyi planlıyor. Buradaki imarlı arsalara iki katlı villa yapmak istiyorlar. İmarlı arsalara gücü yetmeyen vatandaşlar ise özellikle tiny house ve ahşap yapılar ile kendilerine yaşam alanı oluşturmak istiyor” dedi.

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“İSTANBUL’UN YENİ ZEKERİYAKÖY’Ü”

Kağıthane’de dişçi olan bir müşterinin Çatalca’dan ev aldığını söyleyen Susuz, “Dedi ki; ben buradan işime gidip gelebilirim. Burada fiyatlar şu an 1 milyon TL. Bundan 3 ay önce 800-850 bin TL arasındaydı. Yaza doğru yüzde 100’e doğru çıkmasını bekliyoruz. Şehir merkezine yaklaştığımız zaman tarlaların metrekare fiyatları 2-3 bin TL’lere çıkıyor. İmarlı yerler ise 5-6 bin liradan başlıyor. Benim tavsiyem şu: Mutlaka bir yer alın. Burası geleceğin Tarabya’sı, Zekeriyaköy’ü” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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