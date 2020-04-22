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İstanbul Valisi duyurdu: Kamuda mesai saatlerine düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.04.2020 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ramazan bayramı sonuna kadar mesai saatiyle ilgili yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi duyurdu: Kamuda mesai saatlerine düzenleme

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında "27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kamu, mesai,

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