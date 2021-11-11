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İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de ekmeğe zam talebi

11.11.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de ekmek fiyatlarında artış talebi gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesi halinde 230 gram ekmek İzmir'de 2,5 liradan satılacak. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, "Eğer bu fiyat artışını yapamazsak, istediğimiz kalitede ürün çıkaramayız. Çalıştırdığımız insanlara paralarını veremeyiz" dedi.

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de ekmek fiyatlarında artış talebi gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı'nın onay vermesi halinde 230 gram ekmek İzmir'de 2,5 liradan satılacak. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, "Eğer bu fiyat artışını yapamazsak, istediğimiz kalitede ürün çıkaramayız. Çalıştırdığımız insanlara paralarını veremeyiz" dedi.

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyonda ekmek fiyatına artış talebinin kabul edildiğini belirtti. En son fiyat artışının 1 Temmuz 2021'de yapıldığını söyleyen Sağır, komisyonda 230 gram ekmeğe 2,5 lira fiyat belirlendiğini ve karar için Ticaret Bakanlığı'ndan onay beklediklerini açıkladı.

'İZMİR'DE MALİYETİNE EKMEK YAPIYORUZ'

İzmir'de 230 gram ekmeğin 2 liradan satıldığını belirten Sağır, son artışın yapıldığı 1 Temmuz'da 50 kiloluk bir çuval unun fiyatının 155 lira olduğunu, bugün ise 220 liraya kadar çıktığını hatırlattı.

En son yapılan artışından bu yana üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının da yükseldiğini ifade eden Sağır, "İzmir halkından özür diliyoruz, bu fiyat artışını mecbur yapmak zorundayız. Ekmek maliyetinde 31 fiyat girdimiz bulunuyor. Bu girdilere yüzde 37 zam geldi. Eğer ekmeği 2,5 lira yaparsak, yüzde 20 zam yapmış oluyoruz. Aradaki yüzde 17'lik farkı da sineye çekmiş olacağız. Eğer bu fiyat artışını yapamazsak, istediğimiz kalitede ürün çıkaramayız. Çalıştırdığımız insanlara paralarını veremeyiz. Eskiden polis memurları ne kadar maaş alıyorsa, biz de çalışanlarımıza aynı ücreti öderdik. Şu an o maaşları bile kazanamadığımız için veremiyoruz. Bu nedenle karar aldık ve yönetime gönderildi. Yönetim de kararı bakanlığa gönderdi. Bakanlık onaylayacak. İzmir'de maliyetine ekmek yapıyoruz. Ekmek zammı yetkisi, ticaret ve esnaf odalarında olmalı. Ankara'dan onay gelince 230 gram ekmek 2,5 liradan satılacak" diye konuştu.

VATANDAŞA BAYAT EKMEK UYARISI

Türkiye'de bayat ekmek sorunu bulunduğunu da belirten Sağır, "Bayat ekmek önemli bir konu. Çünkü dışarıdan ithal buğday alıyoruz. Bu ürünü dövizle alıyoruz. Dövizle aldığımız ürünü arz talep dengesizliğinden dükkanlarda elde kalıyor. Bunları bayat ekmek olarak geri alıyoruz. Bu ekmekleri, besicilere saman fiyatına adetini 50 kuruştan veriyoruz. Un parası bile değil. İçinde un, maya ve işçilik var. İzmir'de bugün 4 milyon ekmek üretiliyor. 250 bin ekmek geriye geliyor. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz; lütfen kaç ekmek tüketiyorsanız, o kadar alın. Bayatlamış ekmek dolaba konur, ertesi gün tekrar yenir. Günah değil mi? Küresel ısınma, su kıtlığı var. Herkes tasarruf etmeli. Herkes taşın altına elini koymalı" ifadelerini kullandı.(DHA)


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