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İstanbulullular dikkat! Metronun simgesi değişti! Artık M olmayacak, işte yeni logosu

06.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul metrolarında M simgesinin U'ya dönüştüğünü açıkladı. Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun ve İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan tepki gösterdi. Ongun açıklamasında, "Simge M olarak kalacak" dedi. İşte İstanbul metrosunun yeni logosundaki U'nun anlamı...

İstanbulullular dikkat! Metronun simgesi değişti! Artık M olmayacak, işte yeni logosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede tepki topladı. İstanbul'un 'M' olan metro simgesinin değiştiğini ve 'U' olduğunu belirten Karaismailoğlu, U harfini ise şu cümleyle açıkladı; "İstanbul’da metronun yeni simgesi! I ❤️U"

İSTANBUL METROSUNUN YENİ LOGOSU: U

Karaismailoğlu bugün katıldığı etkinlikte, İstanbul Havalimanı'nın yapımı süren metrosunun Kağıthane istasyonunda açıklamalarda bulundu. Etkinlikte kullanılan görsellerde metro duraklarında U harfli yeni logonun kullanılması dikkat çekti.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun o açıklaması;

uuu

ONGUN: SİZ İBB'DE GÖREVDEYKEN DE SİMGESİ AYNIYDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Karaismailoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi. Ongun "Sayın Bakan, İstanbul'daki metronun simgesi 1992'den beri M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi, İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de M olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil" mesajını paylaştı.

"SİZİ GİDİ UNDERGROUND'CILAR SİZİ"

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan da Ulaştırma Bakanı'nın tweetine tepki gösterdi. Özkan "Biz metro yapıyoruz siz simge değişiyorsunuz. Sizi gidi underground’cılar sizi" ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Adil Karaismailoğlu İYİ Parti İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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