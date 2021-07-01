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İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı

01.07.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 496 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını ise 3.300 liradan satılıyor.

İşte çeyrek ve gram altının yeni fiyatı

Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle 488,5 lira ile 12 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altının gram fiyatı, ons altındaki yükseliş öncülüğünde kayıplarını telafi etti ve günü de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 495,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün de yükselişini sürdürürken, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 496,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 810 lira, Cumhuriyet altını da 3.300 liradan satılıyor.

ONS ALTIN ARTIŞTA

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,5 artışla 1.770,4 dolardan kapanmasının ardından bugün de yükselişini ikinci güne taşıdı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 üzerinde 1.775,5 dolardan alıcı buluyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini, dolara olan talebin artmasının ise bu yükselişi baskıladığını söyledi.

Teknik olarak altının ons fiyatının yeniden 1.760-1.790 dolar bandındaki hareketine geri döndüğüne işaret eden analistler, bandın hangi yönde kırılacağının bundan sonraki seyir açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin yanı sıra Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yeni tip koronavirüsün "Delta" varyantı ve para politikalarının seyri açısından ipucu verecek her türlü veri ve sözle yönlendirmenin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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