İstifa edene 7 maaş tazminat! Trump rüzgarı: e-posta yoluyla not gönderildi, evden çalışanlara ofis yolu göründü

Trump rüzgarı esmeye devam ediyor. ABD Başkanlık koltuğuna yeniden oturduğu günden bu yana attığı imzalar ve aldığı kararlarla sadece ülkesinde değil tüm dünyada gündemden düşmeyen Donald Trump, şimdi de 7 aylık maaş tazminatı kararıyla dikkat çekti.

ÇALIŞANLARA E-POSTA YOLUYLA NOT GÖNDERİLDİ

ABD'de federal hükümetin insan kaynakları kurumu olan Personel Yönetim Ofisi (OPM), konuya ilişkin tüm çalışanlara e-posta yoluyla bir not gönderdi.

6 ŞUBAT'A KADAR İSTİFA EDEN 7 AYLIK TAZMİNAT HAKKI

Notta, 6 Şubat'a kadar görevlerinden kendi istekleriyle ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeneceği ifade edildi.

EVDEN ÇALIŞANLARA OFİS YOLU GÖRÜNDÜ

Kovid-19'dan bu yana uzaktan çalışan federal çalışanların büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suiistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanıldı.

'ERTELENMİŞ İSTİFA'

Öte yandan e-postada, 7 aylık maaş tutarındaki tazminattan faydalanmak isteyenler için "ertelenmiş istifa mektubu" da yer alıyor.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının, ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır