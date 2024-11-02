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İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

02.11.2024 16:42
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Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerin Avrupa Birliği (AB) üzerinden ithalatında tatbik edilen ek mali yükümlülük uygulaması, Vietnam, Japonya ve Kanada'yı da kapsayacak şekilde genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bu ülkelere de yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanacak. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

İthal otomobillerde ek gümrük vergisinin kapsamı genişletildi! 3 ülke daha listeye eklendi

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, AB ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları kapsamında düşük oranlı gümrük vergileri uygulanıyor.

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3 ÜLKE DAHA EKLENDİ

Türkiye'nin tercihli ticaret anlaşması bulunmadığı ülkelerden AB üzerinden Gümrük Birliği kapsamında Serbest Dolaşım Belgesi (A.TR) ile ülkeye düşük gümrük tarifeleri ile ihracat yapıldığı tespit edildi.

Türkiye aleyhine ortaya çıkan haksız tarife farklılığının giderilmesi amacıyla Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli muhtelif binek otomobillerine yönelik yüzde 10'luk ek mali yükümlülük uygulaması, ilgili ülkelerin yanı sıra Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli olarak A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üzerinden ithalatı yapılacak konvansiyonel, hibrit ve elektrikli binek otomobillerinde de tatbik edilecek.

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30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bahse konu uygulamanın ürün ve ülke bazında genişletilmesi nedeniyle karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Karar hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gümrük vergisi Otomobil
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