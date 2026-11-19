Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılırken gözler Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Bir yandan da asgari ücrete dair öneriler gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, asgari ücrete de değindi.

Milyonlarca vatandaşın cebine giren asgari ücretin 28 bin lira olduğunu, açlık sınırının ise 38 bin lirayı aştığını, yıl sonunda ise bu sınırın 40 bin liraya varacağını dile getiren Dervişoğlu, bu durumu yıllardır konuştuklarını ve hiçbir şeyin değişmediğini kaydetti.

"ASGARİ ÜCRETE EN AZ YÜZDE 40 ZAM YAPILMALIDIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil insani bir mecburiyettir"

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır