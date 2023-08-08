İzdemir Enerji halka arz ne zaman? İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. kaç lot verir, eşit mi, oransal mı?

İzdemir Enerji halka arz edildiği açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,02 olacak İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 19,00 lira. Yatırımcılar, IZENR Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ halka arz için işlemler 8 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başladı.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ halka arz talep toplama işlemleri, 10 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.
İzdemir Enerji hisse fiyatı 19,00 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
İzdemir Enerji halka arz aşamasında satılan paylar, bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
İzdemir Enerji hisse kodu #IZENR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.
İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 23,020,000 Lot verecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,02, halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak.
İzdemir Enerji halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesi sonrası en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.
Konuya dair detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncelleneecektir...