İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde satsuma mandalinasının hasadı başladı. İhracat için gerekli inceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından yurt dışına gönderimine izin verilen ürünün bu yılki rekoltesinde geçen sezona göre yüzde 12 artış bekleniyor.

İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen satsuma mandalinası, ince zarı ve aromasıyla hem iç pazarda hem de yurt dışında talep görüyor. İhracat sezonunun açılmasıyla birlikte bahçelerde hasat çalışmaları da hız kazandı.

İHRACAT İÇİN GEREKLİ İNCELEMELER TAMAMLANDI

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığındaki komisyonun bahçelerde gerçekleştirdiği incelemeler ile İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün analizleri sonucunda satsuma mandalinasının ihracatına bugün itibarıyla onay verildi.

Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde dalından toplanan mandalinaların, tırlara yüklenerek yurt dışındaki pazarlara gönderilmesi planlanıyor.

GEÇEN YIL 912 MİLYON DOLARA YAKIN İHRACAT YAPILDI

Hasat etkinliğinde konuşan Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, satsumanın Ege Bölgesi'nde en çok üretilen mandalina çeşidi olduğunu ve bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Mandalinanın Türkiye açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Uçak, ülkenin dünya üretiminde ikinci sırada bulunduğunu ifade etti. İhracat potansiyeline de dikkati çeken Uçak, geçen yıl yaklaşık 912 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu sezon ihracat gelirlerini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydeden Uçak, rekoltenin yüksek olduğuna işaret ederek geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 artış yaşandığını bildirdi. Üretimdeki yükselişin hem üreticileri hem de ihracat sektörünü memnun ettiğini dile getirdi.

KALINTISIZ ÜRETİM VURGUSU

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık da satsuma mandalinasının çekirdeksiz olması, aroması ve lezzetiyle ön plana çıktığını belirtti. Birçok ilde bu çeşidin yetiştirilmeye başlandığını aktaran Balık, İzmir'de üretilen mandalinanın farklı özelliklerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Üreticilerin ürünlerini kontrollü koşullarda ve kalıntıdan ari şekilde yetiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Balık, ihracatta kalıntı sorununun aşılmasının önemini vurguladı.

Üretici İbrahim Karakaya ise bu yıl mandalina üretiminin bol ve kaliteli olduğunu ifade etti. Ürünün ihracata uygun nitelikler taşıdığını belirten Karakaya, satsuma mandalinasının tat ve aroma bakımından da yüksek kaliteye sahip olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır