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İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı

İzmir'de satsuma mandalinasının ihracat sezonu başladı. Geçen yıla göre rekoltesi yüzde 12 artan üründe, geçen sezon 912 milyon dolara yaklaşan ihracatın bu yıl daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

İzmir'de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı

İzmir'in Menderes ilçesinde satsuma mandalinasının hasadı başladı. İhracat için gerekli inceleme ve analizlerin tamamlanmasının ardından yurt dışına gönderimine izin verilen ürünün bu yılki rekoltesinde geçen sezona göre yüzde 12 artış bekleniyor.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 1

İzmir'in Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde yoğun olarak yetiştirilen satsuma mandalinası, ince zarı ve aromasıyla hem iç pazarda hem de yurt dışında talep görüyor. İhracat sezonunun açılmasıyla birlikte bahçelerde hasat çalışmaları da hız kazandı.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 2

İHRACAT İÇİN GEREKLİ İNCELEMELER TAMAMLANDI

Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığındaki komisyonun bahçelerde gerçekleştirdiği incelemeler ile İzmir Laboratuvar Müdürlüğünün analizleri sonucunda satsuma mandalinasının ihracatına bugün itibarıyla onay verildi.

Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde dalından toplanan mandalinaların, tırlara yüklenerek yurt dışındaki pazarlara gönderilmesi planlanıyor.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 3

GEÇEN YIL 912 MİLYON DOLARA YAKIN İHRACAT YAPILDI

Hasat etkinliğinde konuşan Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, satsumanın Ege Bölgesi'nde en çok üretilen mandalina çeşidi olduğunu ve bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 4

Mandalinanın Türkiye açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayan Uçak, ülkenin dünya üretiminde ikinci sırada bulunduğunu ifade etti. İhracat potansiyeline de dikkati çeken Uçak, geçen yıl yaklaşık 912 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 5

Bu sezon ihracat gelirlerini daha yukarı taşımayı hedeflediklerini kaydeden Uçak, rekoltenin yüksek olduğuna işaret ederek geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 12 artış yaşandığını bildirdi. Üretimdeki yükselişin hem üreticileri hem de ihracat sektörünü memnun ettiğini dile getirdi.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 6

KALINTISIZ ÜRETİM VURGUSU

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Balık da satsuma mandalinasının çekirdeksiz olması, aroması ve lezzetiyle ön plana çıktığını belirtti. Birçok ilde bu çeşidin yetiştirilmeye başlandığını aktaran Balık, İzmir'de üretilen mandalinanın farklı özelliklerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

İzmir de satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu başladı 7

Üreticilerin ürünlerini kontrollü koşullarda ve kalıntıdan ari şekilde yetiştirmesi gerektiğine dikkat çeken Balık, ihracatta kalıntı sorununun aşılmasının önemini vurguladı.

Üretici İbrahim Karakaya ise bu yıl mandalina üretiminin bol ve kaliteli olduğunu ifade etti. Ürünün ihracata uygun nitelikler taşıdığını belirten Karakaya, satsuma mandalinasının tat ve aroma bakımından da yüksek kaliteye sahip olduğunu dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mandalina İzmir
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