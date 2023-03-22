İZMİR İMSAKİYE 2023: İzmir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri

İzmir 2023 imsakiyesi merak ediliyor. Oruç tutmak isteyen müslümanlar ilk oruç için sahura bu gece kalkılacaklar yarın ise ilk oruçlarını açmış olacaklar. Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek yani 29 gün oruç tutulacak. Peki, İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta yapılacak? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

İZMİR İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

İzmir'de ilk sahur saat 05:42'de yapılacak.

24 Mart İzmir sahur saati 05:41

25 Mart İzmir sahur saati 05:39

26 Mart İzmir sahur saati 05:37

İZMİR İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar saati 19:32 olarak açıklandı.

24 Mart İzmir iftar saati 19:33

25 Mart İzmir iftar saati 19:34

26 Mart İzmir iftar saati 19:35

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

