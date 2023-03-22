FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İZMİR İMSAKİYE 2023: İzmir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri

İZMİR İMSAKİYE 2023: İzmir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri

22.03.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar bugün ilk sahurlarını yapmak için kalkacaklar ve yarında ilk iftar açılacak. Peki, İzmir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet İzmir ilk sahur ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

İZMİR İMSAKİYE 2023: İzmir sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri

İzmir 2023 imsakiyesi merak ediliyor. Oruç tutmak isteyen müslümanlar ilk oruç için sahura bu gece kalkılacaklar yarın ise ilk oruçlarını açmış olacaklar. Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek yani 29 gün oruç tutulacak. Peki, İzmir'de ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta yapılacak? Diyanet imsakiyesine göre İzmir sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

İZMİR İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

İzmir'de ilk sahur saat 05:42'de yapılacak.
24 Mart İzmir sahur saati 05:41
25 Mart İzmir sahur saati 05:39
26 Mart İzmir sahur saati 05:37

İZMİR İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de ilk iftar saati 19:32 olarak açıklandı.
24 Mart İzmir iftar saati 19:33
25 Mart İzmir iftar saati 19:34
26 Mart İzmir iftar saati 19:35

İZMİR İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ramazan 1

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan, “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” anlamına gelir. Bu yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günah kirlerini temizler, yakar, yok eder (Râzî, Tefsîr, V, 71). Rasulullah (sav) hadisi şerifinde Ramazan ayının bu özelliğine şöyle vurgu yapmaktadır: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır"

Ramazan ayı günahların bağışlandığı, Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminlerin üzerine adeta yağmur gibi yağdığı bir mevsim. Allah Resulü (sav): “Ramazan ayının ilk gecesi olunca, şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir (melek) şöyle seslenir: Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey şer isteyen günahlarından vazgeç! Allah’ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir” buyurmuştur.

Ramazan

Oruç; bedenin aç, susuz ve cinsel ilişkiden ayrı kalması olduğu gibi kişinin kötü söz ve davranışlardan uzak kalarak İslam ahlakı ile donanması demektir. Bundan dolayı orucun maddi ve manevi boyutu vardır. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse, Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez"

Peygamberimiz ramazan gecelerini teravih namazı gibi ibadetlerle ihyaya önem vermiş ve şöyle buyurmuştur: "Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla (teravih) ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Teravih namazı cami ve mescitlerde cemaatle kılındığı gibi ferdi olarak evde de kılınabilir. Pandemi sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan veya risk grubunda bulunan kardeşlerimizin dinimizin emrettiği canı ve sağlığı koruma noktasında tedbirli davranarak teravih namazlarını evde kılabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladıSon dakika: Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı
Sıfır ve ikinci el otomobilde dikkat çeken rakamlarSıfır ve ikinci el otomobilde dikkat çeken rakamlar
Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’Kuyumculardan altın tahmini: ‘Önümüzdeki 2 ay boyunca…’
Anahtar Kelimeler:
izmir iftar izmir iftar saati izmir imsakiye izmir sahur izmir sahur vakitleri

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve HDP çatlağı!

HDP'nin kararı gündem olmuştu! Canlı yayında öğrendi, ilk tepkisi dikkat çekti

HDP'nin kararı gündem olmuştu! Canlı yayında öğrendi, ilk tepkisi dikkat çekti

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi yükseliyor!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Fed öncesi altında gergin bekleyiş!

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

Birer adetle sınırlı! Kıyma 140, kuşbaşı 150 lira...

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

İşçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Son derece nadir görülüyor! 125 milyon yıllık bir soyun üyesi...

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Camper'ın en beğenilen ayakkabı modelinde 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.