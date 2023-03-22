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İZMİR SAHUR VAKTİ 2023: İzmir ilk sahur saati, imsak vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman merak edildi. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. İşte İzmir imsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri merak konusu oldu. İşte Diyanet tarafından yayımlanan 2023 İzmir imsakiyesi...

İZMİR SAHUR VAKTİ 2023: İzmir ilk sahur saati, imsak vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur ve iftar saatleri

İzmir imsak, sahur, iftar saati için araştırmalar başladı. Vatandaşlar, ilk sahur için geri sayım devam ederken imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu yıl ramazan orucu 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri hakkında açıklama yapıldı. Peki, İzmir imsak, sahur, iftar saati kaçta? İşte İzmir İmsakiyesi...

İZMİR’DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

İzmir’de ilk sahur saat 05:42'de yapılacak.
24 Mart İzmir sahur saati 05:41
25 Mart İzmir sahur saati 05:39
26 Mart İzmir sahur saati 05:37

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İZMİR’DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir’de ilk iftar saati 19:32 olarak açıklandı.
24 Mart İzmir iftar saati 19:33
25 Mart İzmir iftar saati 19:34
26 Mart İzmir iftar saati 19:35

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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