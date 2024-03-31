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İzmir seçim sonuçları CANLI! İzmir'de seçim yarışı devam ediyor, Hamza Dağ sürpriz yapar mı Cemil Tugay mı kazanacak?

31.03.2024 14:52
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Ülkemizin en güzide illerinden biri olan İzmir'de de seçim yarışı tüm hızıyla devam ediyor! CHP'nin aday gösterdiği Cemil Tugay kuşkusuz avantajlı olan taraf fakat seçim çalışmalarıyla yurt genelinde dikkat çeken AK Parti adayı Hamza Dağ da sürpriz yapma peşinde. İzmir'de Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı kazandı? Canlı İzmir seçim sonuçları kaçta belli olacak?

İzmir seçim sonuçları CANLI! İzmir'de seçim yarışı devam ediyor, Hamza Dağ sürpriz yapar mı Cemil Tugay mı kazanacak?

Türkiye, Mayıs 2023'ün ardından bir kez daha sandık başına gitti! Milyonlarca vatandaşımız oylarını kullanarak seçim sonuçlarını takip etmek için zaman saymaya başladı. İzmir seçim sonuçları da bu seçimin en merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de Cemil Tugay mı yoksa Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ mı kazandı?

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ANKETLERDE FARK AZALMIŞTI! İZMİR'DE KİM KAZANACAK?

Farklı anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalarda CHP ile AK Parti arasındaki oy farkının geçtiğimiz seçimlere göre azaldığı ifade edilmişti, anketlerdeki sonuçlarla gerçek seçim sonuçları arasındaki süreç bugün belli olacak.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

İzmir seçim sonuçları! 2019'daki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi oyların %58'ini alarak belediyeyi kazanmıştı. AK Parti ise %38.6 oranında oy almıştı. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Hamza Dağ, bu oy oranını daha da yükseltmeyi planlıyor.

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Bu seçimde İzmir'de DEM Parti de İYİ Parti de Yeniden Refah Partisi de aday çıkardı. İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale olurken Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cemil Arıkan, Zafer Partisi'nin adayı Naşit Birgüvi, DEM Parti'nin adayı ise Akın Birdal oldu.

SEÇİM YASAKLARI BİTER BİTMEZ SONUÇLAR MYNET'TE OLACAK!

İzmir seçim sonuçlarıyla ilgili ilk bilgilerin saat 19:00 sularında gelmesi bekleniyor. YSK'nın yayın yasağı normal şartlarda 21:00'de sona erecek fakat bu saatin geriye alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Seçim sonuçları biter bitmez İzmir seçim sonuçları da diğer şehirlerle birlikte Mynet'te olacak.


Yerel Seçim 2024


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