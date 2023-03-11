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İZMİR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 11 Mart 2023 Torbalı, Seferihisar İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

11.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir TOKİ sonuçları isim listesi, canlı olarak kurumun YouTube kanlında canlı olarak yayınlanan çekiliş sonrası belli olacak. Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde yapılması planlanan konutlar sahiplerini bulacak. Çekiliş, Sabancı kültür Merkezi Büyük Salonda noter huzurunda yapılacak. Peki, 11 Mart 2023 İzmir TOKİ sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte, İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

İZMİR TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 11 Mart 2023 Torbalı, Seferihisar İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi açıklandı mı?

İzmir TOKİ sonuçları, canlı olarak saat 10'da YouTube'da yayınlanan çekiliş sonrası erişime açılacak. Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde yapılacak konutlar sahibini bulacak. 11 Mart 2023 İzmir TOKİ sonuçları isim listesi merak konusu oldu. İşte, İzmir TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! (11 MART 2023 CUMARTESİ)

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (11 Mart 2023 Cumartesi) saat 10.00'da başladı.

Çekiliş, Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılıyor.

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TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ 2023

TOKİ kura çekilişi takvimi yayımlandı.

8-14 Mart tarihleri arasında 21 bin 219 konutun kuraları noter huzurunda yapılacak.

8-14 Mart 2023: İzmir 12 bin 400 konut

8-9 Mart 2023: Afyonkarahisar 3 bin 169 konut

11 Mart 2023: Edirne 1.363 konut

12 Mart 2023: Kırklareli 1.189 konut

13-14 Mart 2023: Tekirdağ 3 bin 98 konut

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