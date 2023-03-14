İzmir TOKİ KURASI İSİM LİSTESİ! İzmir TOKİ Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık KURA SONUÇLARI açıklandı!

TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı...

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir kura çekilişi bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlandı.

Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilen çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ İZMİR KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

