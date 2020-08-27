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Jackson Hole toplantılarına TCMB Başkanı Murat Uysal da katılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:16 | Son Güncelleme

TCMB, Jackson Hole toplantılarına TCMB Başkanı Murat Uysal da katılacağını açıkladı.

Jackson Hole toplantılarına TCMB Başkanı Murat Uysal da katılacak

Her yıl Kansas City Fed’in Jackson Hole, Wyoming’de düzenlediği Jackson Hole Sempozyumu corona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sanal ortamda başlıyor.

İki gün sürecek toplantıda dünyanın önde gelen merkez bankalarından temsilcilerin, akademisyenlerin ve ekonomistlerin katkılarıyla sunum ve panel oturumlarının gerçekleştirileceği sempozyumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal da katılımcı olarak yer alacak.

Fed Başkanı Jerome Powell, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) baş ekonomisti Philip Lane de bir konuşma yapacak.

Bu yıl “Gelecek 10 Yıla Seyir: Para Politikasına Yansımalar” başlığı ile düzenlenecek sempozyumda sunum ve tartışmaların yanı sıra corona virüs döneminde merkez bankacıların karşılaştığı zorluklar ve virüsün dünya ekonomisine etkilerini ele alan bir dizi akademik çalışma sunulacak.

Powell'ın konuşması Perşembe günü Washington saati ile 09.10'da, Türkiye saati ile 16.10'da gerçekleşecek. Powell, bu konuşmasında Fed'in uzun süredir beklenen para politikası çerçeve gözden geçirmesini ele alacak.

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