Jackson Hole toplantısı ne zaman? Jackson Hole toplantısı nedir ve saat kaçta?

2021 yılında düzenlenecek Jackson Hole toplantısının Ağustos ayının son haftasında gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak FED Kansas City şubesi Jackson Hole toplantısında Covid-19 salgını sebebiyle sanal şekilde yapılacağını duyurdu. Peki Jackson Hole toplantısı ne zaman yapılacak?

JACKSON HOLE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Jackson Hole toplantısının ne zaman gerçekleşeceği, piyasa beklentileri nedeniyle pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. FED toplantısının Ağustos ayında yapılmaması nedeniyle yatırımcılar Jackson Hole toplantısı ile ilgili araştırmaları sürdürüyor.

Merakla beklenen Jackson Hole toplantısı 26-28 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak. Analistler, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak olan Jackson Hole toplantısına odaklandığını ifade ederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantıda yapacağı konuşmada varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yol ile ilgili daha fazla netlik aranacağını belirtti. Toplantının saati ile ilgili detay şu an için bilinmiyor.

JACKSON HOLE TOPLANTISI NEDİR?

Her sene düzenlenen Jackson Hole Toplantısı, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin merkez bankacılarının katıldığı toplantı olarak bilinmektedir.

FED'in takviminde bulunan bilgilere göre, FED Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda gerçekleştireceği konuşmanın ana teması "Ekonomik Görünüm" olacak.



