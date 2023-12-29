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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: 438 subay, 2.490 astsubay Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

29.12.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kılavuzda yer alacak. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, 438 subay, 2.490 astsubay Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: 438 subay, 2.490 astsubay Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru ekranı ve şartları konuya ilişkin basında yer alan haberlerin ardından araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek subay ile astsubay alımı yapılacak. Birçok kişi "2024 Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PESONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Yapılan açıklamada astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alınacağı aktarıldı. 438 askeri personelin 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak. astsubay ihtiyacına yönelik alınacak olan personellerden ise 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler kurumun internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PESONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı için başvuruları 14 Ocak'a kadar yapılabilecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PESONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuruları kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PESONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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