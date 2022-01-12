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JP Morgan'dan yatırımcıya kritik uyarı! Nakitte kalın

12.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JP Morgan Analisti Bob Michelle, Fed'in para politikasını sıkılaştırma yönüne gittiği ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükseldiği ortamda nakitte saklanmanın daha iyi bir yatırım olacağını savundu.

JP Morgan'dan yatırımcıya kritik uyarı! Nakitte kalın

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bu yıl yüksek enflasyonla mücadele etmek için bir dizi faiz artırımı gerçekleştirileceği yönünde beklentilerin öne çıkmasıyla son iki yılın zirve seviyelerine yükselmişti.

Tahvil faizlerinde yükseliş piyasalarda endişe yaratırken JPMorgan Asset Management’ten yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Kurumun baş yatırım yetkilisi Bob Michelle, Fed'in para politikasını sıkılaştırma yönüne gittiği ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin yükseldiği ortamda nakitte saklanmanın daha iyi bir yatırım olacağını savundu.

"Fed, pandemi döneminde varlık fiyatlarını yükselten teşviklerini azaltırken para piyasası fonları, Hazine bonoları gibi en likit varlıklarda sağlanmak iyi bir fikir" diye konuşan Michele, meslektaşı Kelsey Berro ile birlikte hazırladığı raporda "5 gerçekçi sürpriz öngörü"ye yer verdi. Michele, 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirilerinin hali hazırdaki yüzde 1,76 seviyelerinden yüzde 3'e kadar yükselebileceğini belirtirken, temel iylem arcalığının 1,875-2,375 göründüğünü belirtti.

“FED’İN ÖNCELİĞİ ENFLASYON İSE…”

Michele ve Berro ayrıca, Fed'in Mart'tan başlayarak 2022'de 4 faiz artırımı yapacağını öngördüler.
Hisse senedine yatırım yapılması öngörenlerin ise Fed'in piyasanın her potansiyel hıçkırığına gevşek para politikası ile yanıt vereceğine inanarak hata yaptıklarını savunan Michele ve Berro, "Biz bu görüye katılmıyoruz ve Fed'in eğer önceliği enflasyon ile mücadele ise piyasaların çok daha fazla düşmelerine izin vereceğini düşürüyoruz" ifadelerini kullandılar.


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