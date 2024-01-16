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KABİNE TOPLANTISI EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 12 puanlık fark için kritik viraj! En somut adım, saatler kaldı: Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

16.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11,68’lik fark için bugün adım atılıyor. Milyonlarca kişi emekli maaşı zammı için bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nı bekliyor. Emekliye ek zam düzenlemesinde masada birkaç formül duruyor. Peki 7500 TL olan en düşük Bağ-Kur SSK emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte refah payı için öne çıkan o formüller…

KABİNE TOPLANTISI EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: 12 puanlık fark için kritik viraj! En somut adım, saatler kaldı: Refah payı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika: Emekli maaşı zammı için sona yaklaşıldı. Emekliye ek zam düzenlemesinin de yer alacağı yasa teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. En düşük emekli maaşı ve refah payı için rakamlar ise bugün gerçekleştirilecek yılın ilk Kabine Toplantısı’nda masaya geliyor. Öte yandan ise bir süredir tatilde olan Meclis ise bugün yeniden çalışmalarına ‘emekli maaşı zammı’ gündemiyle başlıyor.

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Emekliye ek zamda refah payı ve kademeli zam gündemi ile saat 14.00’te toplanması beklenen Kabine’de rakam belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşı için alınan karara onay vermesinin ardından Meclis süreci başlayacak.

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ÖĞRETMENLERİN GÖZÜ DE KABİNE'DE

Binlerce öğretmenin gözü kulağı da kabinede olacak. Kaç öğretmenin atanacağına kabinede karar verilmesi bekleniyor.

İsveç’in Nato'ya üyelik süreci konusunda Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen protokolün, Genel Kurul sürecinin de Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçecek ve toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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CEVDET YILMAZ’DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz SGK en düşük emekli maaşı zammı için yaptığı açıklamasında, “Memur ve memur emeklilerinin artışı zaten belli yüzde 50'lere yakın bir rakam gerçekleşmiş oldu. Yıl ortasında daha farklı bir tablo var. Temmuz'da zam sistemi gereği SSK ve Bağ-Kur daha yüksek görünüyor. Ocak ve Temmuz artışlarına baktığımızda yıl bazında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışları dengeye gelmiş olacak" demişti. Yılmaz ayrıca, 7.500 TL'lik emekli taban maaşı için artış yapılacağını söylemişti.

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FATİH PORTAKAL EMEKLİYE EK ZAMDA FORMÜLÜ AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal 17.002 TL olan asgari ücret ile SGK emekli maaşı arasındaki farkın çok zor kapanacağının altını çizerek refah payında formülü şu sözlerle açıkladı: “Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 gibi bir zam yapıldı. SGK emeklisi ise yüzde 37,57 gibi bir artış aldı. Birinci formülde aradaki yüzde 12’lik farkı hemen verecekler. Ya da Mehmet Şimşek bütçeye bakacak. Eğer yetersizse yüzde 6’sı şimdi, yüzde 6’sını Temmuz’da vermeyi planlıyorlarmış. Ben hafta sonuna kadar ya da gelecek hafta Pazartesi-Salı somut bir şey öğreneceğiz diye düşünüyorum” dedi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN NOKTA TAHMİN

Ekonomist Muhammet Bayram ise zam formülünde aldığı kulis bilgisini paylaştı. Bayram, “Emekli kök maaşlarının en düşük emekli maaşına tamamlanması, bundan sonra yapılacak oransal zamların da emeklilerin cebine tam olarak girmesi. Şu an en düşük emekli maaşı 7500 TL. Bunun 11.250 TL’ye tamamlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Ancak SSK emekli maaşı ödemeleri için sadece 1 günlük süre kaldı. En düşük emekli maaşı için yasa bu hafta çıkarılsa bile milyonlarca kişinin fark ödemesi Şubat ayına sarkacak. Belirlenecek takvimin duyurulması ile yeni zamlı emekli maaşları hesaplara geçecek.

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TÜRK LİRASI (339)

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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