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  4. Kademeli emeklilikte yeni gelişme! Açıklamalar peş peşe geldi: Cemal Enginyurt’tan 1999-2008 arası sigortalılar için dikkat çeken sözler

Kademeli emeklilikte yeni gelişme! Açıklamalar peş peşe geldi: Cemal Enginyurt’tan 1999-2008 arası sigortalılar için dikkat çeken sözler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.02.2024 09:35
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9 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlarların bazıları 1 gün için 17 yıl fazladan çalışacak. EYT kapsamına giremeyenler ‘kademeli emeklilik’ beklerken açıklamalar da peş peşe geldi. MHP’li vekil İsmail Akgül Meclis’te kademeli emeklilik talebini sesli olarak dile getirirlen, Cemal Enginyurt ise, ‘kademeli emeklilik gelmez’ dedi. Staj ve çıraklıkta ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ tartışmalarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

Kademeli emeklilikte yeni gelişme! Açıklamalar peş peşe geldi: Cemal Enginyurt’tan 1999-2008 arası sigortalılar için dikkat çeken sözler

Geçtiğimiz gün Meclis’te kademeli emeklilik sesleri yükseldi. O sesin sahibi ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül oldu. Akgül, TBMM gündem dışı söz alarak toplumun genelini ilgilendiren ve olumlu bir etki yaratacak düzenlemeler olduğunu belirtti, bu konularda atılacak adımların vatandaşları sevindireceğini ifade etti. Taleplerin, sosyal güvenlikten kamu personeline, esnaflardan öğrencilere kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler sağlayabileceğine vurgu yaptı.

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MHP’DEN KADEMELİ EMEKLİLİK TALEBİ

Akgül, “Emeklilik sisteminin kademeli olarak düzenlenmesi, kamu personelinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi, taşeron işçilerimize kadro tahsisi, bağ-kurlu vatandaşlarımızın prim gün sayısının 7200’e düşürülerek esnafımıza destek olunması, infaz ve korumu memurlarımız ile sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının düzenlenmesi, FETÖ döneminde memurlarımıza verilen disiplin ceza affı gerçekleştirilmesi ve emekli maaşlarımızın yeniden güncellenmesi tüm vatandaşlarımızı sevindirecek talepler arasındadır” dedi.

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CEMAL ENGİNYURT: KADEMELİ EMEKLİLİK GELMEZ

Bir açıklamada Now TV’de İlker Karagöz'ün konuğu olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt’tan geldi. Enginyurt, ‘Kademeli emeklilik gelmez, getirmezler. Çünkü o gücü, o tepkiyi görmedi hala. Biz bu insanların hakkı için siyaset mi yapmış oluyoruz” dedi.

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STAJ VE ÇIRAKLIK DÜZENLEMESİNDE KEMAL KILIÇDAROĞLU TARTIŞMASI

Staj ve çıraklık düzenlemesi için de konuştu. CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu neden çözmediği konusunda yaşanan tartışmalara da Enginyurt şöyle cevap verdi:

“Niye 1996 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğü yapmış Kemal Kılıçdaroğlu ‘neden bu staj ve çıraklık mağdurlarının sorununu çözmedi” diyorlar. Kanun ne zaman çıktı? 8 Eylül 1999’da 4447 sayılı yasa geriye işletilerek bu milletin hakkı gasp edildi. Bunu da Kemal Kılıçdaroğlu’na mâl ettiler.”


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Anahtar Kelimeler:
kademeli emeklilik
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