KADİR GECESİ MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, günün anlam ve önemine uygun en güzel, yeni Kadir Gecesi mesajları için seçenekler

KADİR GECESİ KANDİL MESAJLARI

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah. Kadir Gece'niz mübarek olsun.

Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

