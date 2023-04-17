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KADİR GECESİ MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri

17.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Gecesi mesajları bu anlamlı gecenin gelmesi ile beraber gündem oldu. Kadir Gecesi kandil mesajlarını sevdiklerine göndermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre anlamlı gece bu sene 17 Nisan tarihine denk geldi. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ne özel mesajları sizler için derledik. İşte Resimli, yeni, en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

KADİR GECESİ MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel Kadir Gecesi kandil mesajları ve sözleri

Kadir Gecesi mesajları 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak kabul ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre Kadir Gecesi bugün idrak ediliyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, günün anlam ve önemine uygun en güzel, yeni Kadir Gecesi mesajları için seçenekler

KADİR GECESİ KANDİL MESAJLARI

Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah. Kadir Gece'niz mübarek olsun.
Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

kadir-gecesi-mesajları-2023

Mübarek Kadir Gecesi’ni içtenlikle tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

yeni-kadir-gecesi-mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.

kadir-gecesi-mesajları-resimli

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

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