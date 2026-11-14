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Kahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor

Kahve fiyatları, dolar endeksindeki yükseliş ve üretimin artmasıyla düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Uzmanlar Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesinin maliyetleri dolar bazlı aşağıya çektiğini ve bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu söylüyor.

Kahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor

Yıla libresi 3,48 dolardan başlayan kahve fiyatları söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında 2,38 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden yükselişe geçen kahve fiyatları haziran ayını yüzde 11,62 artışla 2,96 dolardan tamamladı. Temmuz ayına da yükselişle başlayan kahve fiyatları librede 3,57 dolara ulaşarak ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Kahve fiyatları 28 Ocak'ta 3,72 dolara kadar yükselmişti.

KAHVE FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ ÜÇÜNCÜ AYINA TAŞIDI

Kahve fiyatları bu aydan sonra tekrar düşüşe geçti. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7 ve ekimde yüzde 1,2 değer kaybeden kahvenin libresi ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı.

Böylece kahve fiyatları düşüşünü üçüncü ayına taşıdı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Kahve fiyatlarındaki düşüşün en önemli nedenlerinden bir tanesi dolar endeksinin yükselmesidir." dedi.

Kahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor 1

Dolar endeksinin 103 seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Ergezen, kahvenin ağırlıklı olarak Brezilya ve Vietnam'da üretildiğini ifade etti.

Ergezen, ağırlıklı olarak Brezilya'da arabica, Vietnam'da robusta türü kahvenin üretildiğini bildirdi.

Bu ülkelerde maliyetlerin dolar bazlı olmadığını söyleyen Ergezen, "Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KAHVEDE 4 YIL ÜST ÜSTE GÖRÜLEN ÜRETİM AÇIĞI TERSİNE DÖNÜYOR

Ergezen, "Kahve rekoltesinde 4 yıldır üst üste üretim açığı görüyorduk. Bu sene bu açığın kahve üretim fazlasına dönmesi söz konusu. El Nino etkisiyle rekoltenin azalacağı endişeleri vardı. Ancak Brezilya tarafındaki yoğun üretim, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim burada rekoltenin üretim fazlasına dönmesine yol açıyor. Üretim fazlası olduğu için de burada kahve fiyatlarında yine baskının oluştuğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahve bu kez tat vermedi! 3 aydır yatırımcısına kaybettiriyor 2

Küresel büyümede yavaşlama olabileceğine yönelik endişelerin de kahve fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirten Ergezen, şu açıklamalarda bulundu.

"Özellikle ABD ihracatına baktığımız zaman kahve tarafında son zamanların en düşük ihracat rakamına ulaşıldığını görüyoruz. Burada genel anlamda talep tarafında düşüş olduğunu görmemiz mümkün. Geleceğe yönelik beklentiler de burada düşüşe işaret ediyor. ABD/İsrail-İran Savaşı, küresel büyümede yavaşlama endişeleri, yüksek enflasyon, yüksek faiz, kahve fiyatlarında da aşağı yönlü baskıya neden olan unsurlardan bir tanesi."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kahve yatırımcı
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