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Kamu alacakları gecikme faizine zam! Resmi Gazate'de yayımlandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 09:32
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil oranlarının yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. ayrıca amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 oldu.

Kamu alacakları gecikme faizine zam! Resmi Gazate'de yayımlandı

Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla amme alacaklarında uygulanan tecil faiz oranı yükseltildi.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı değişti. Bu oran her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

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AMME ALACAKLARINDA FAİZ ORANI DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı. Amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı 21 Mayıs'tan itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.

21 Mayıs'tan itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
faiz
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