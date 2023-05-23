Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? Kamu borcu yapılandırma süresi ne zamana kadar uzatıldı? 3 milyon 279 bin 883 kişi başvurdu!

Kamu borcu yapılandırma süresi son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetki kullanarak süreyi uzattığı öğrenildi. Birçok kişi arama motorlarında "Kamu borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı? Kamu borcu yapılandırma süresi ne zamana kadar uzatıldı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Kamu yapılandırma süresi 1 ay daha uzatılacağı öğrenildi.

KAMU BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

İlk taksit ödeme süresi de bir ay uzamış olacak. Şu ana kadar 3 milyon 279 bin 883 kişinin başvurduğu kamu borçlarına yapılandırma uygulamasında sürenin Haziran sonuna çekilmesi bekleniyor.





