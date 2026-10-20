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Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Fon soruşturması sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Kamu Gözetimi Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı İbrahim Ömer Gönül görevden alındı.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Gönül
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