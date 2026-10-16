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Kamu ihalelerinde SGK ve vergi borcu sınırı yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, kamu ihalelerine katılımda dikkate alınan kesinleşmiş SGK prim ve vergi borcu sınırı 5 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

Kamu ihalelerinde SGK ve vergi borcu sınırı yükseltildi
Cansu Çamcı

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 17.3.2 ve 17.4.1'inci maddelerinde yer alan "5.000 TL" ibareleri "50.000 TL" olarak değiştirildi.

Düzenlemeyle söz konusu maddelerdeki parasal sınır 10 katına çıkarılmış oldu.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ilanı yayımlanan veya yazılı olarak duyurusu yapılan ihalelerin hangi hükümlere göre sonuçlandırılacağı da belirlendi.

Buna göre, yeni düzenleme yürürlüğe girmeden önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılmış ihaleler, ilan ya da duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Tebliğ, yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Düzenlemenin hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.

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değişiklik madde
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