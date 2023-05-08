Kamu işçi zammı 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu işçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL? Toplu iş sözleşmesinde son viraj!

Kamu işçi zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz pazar günü AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası yakından takip ediliyor. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı gününü işaret etti. Kamu işçi zammının ne kadar olacağı arama motorlarında araştırılıyor. İşte beklenen kamu işçi zammı açıklamasının yapılacağı tarih...

KAMU İŞÇİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu işçi zammı konusunda son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu işçileri zammının salı günü kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.

KAMU İŞÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin TL taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olduğu belirtilmişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifine yönelik yaptığı açıklamada "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil." ifadelerini kullanmıştı.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI VE TABAN MAAŞ TUTARI İÇİN GÖZLER 9 MAYIS'TA

Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret. Yapılacak zam oranı ve taban maaşlar ise Salı günü gerçekleştirilecek toplantılar sonrası netleşecek.

KAMU İŞÇİSİ MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELİR?

Kamu işçisi maaşlarına yüzde kaç zam geleceği merakla beklenirken konuya ilişkin bir açıklama da geçtiğimiz hafta olurken geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay tarafından yapıldı.

Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullandı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin TL çıkarılması, sonrasında tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarına devam ederken hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

15 bin TL'lik taban brüt ücret kabul edildiği takdirde devlet kurumlarında çalışan işçilere ödenecek net ücret 12.075 TL'ye çıkacak.



