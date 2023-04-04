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Kamu işçileri için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Ek zam yapılacak mı? Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

04.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yönelik son dakika haberleri devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türk-İş ile Hak-İş'in isteklerinin bulunduğu ortak talep metni, hem TÜHİS'e hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderildi. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri bir araya geliyor. Şimdi akıllarda şu 2 soru var: Kamu işçileri için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? 700 bin işçiye ek zam yapılacak mı?

Kamu işçileri için toplu sözleşme ne zaman yapılacak? Ek zam yapılacak mı? Kamudaki 700 bin işçinin zam pazarlığında kritik buluşma

Kamu işçileri, toplu sözleşme gelişmesi bekliyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yılı maaş zamları için ortak talep metni Türk-İş ve Hak-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi. Şimdi gözler, Kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yönelik son dakika gelişmesine çevrildi. İşte detaylar...

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KAMU İŞÇİLERİ İÇİN TOPLU SÖZLEŞME YAPILACAK MI?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler kapsamında yarın (5 Nisan 2023 Çarşamba) toplantı gerçekleştirilecek.

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TABAN ÜCRETİN 15 BİN TL'YE YÜKSELTİLMESİ TALEP EDİLDİ

Sözleşme talebine göre, kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi amaçlanıyor.

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KAMU İŞÇİLERİNE EK ZAM YAPILACAK MI?

İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor.

Kamu işçilerini yakından ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi de dahil olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin kapsamını belirlemesi açısından da büyük önem arz ediyor.

Kamu işçilerine ek zam konusuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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