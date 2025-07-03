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Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor 'Gerekeni yapacağız'

TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Hem memur hem de emekli ne kadar ara zam alacağını öğrendi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, miting konuşmasında Kamu Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili tepki gösterdi. Arslan, "Bize önerilen oran yüzde 17 iken, bugün 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 olarak açıklandı. Bize aslında verilen yüzde 2 bile değil" dedi.

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor 'Gerekeni yapacağız'
Ezgi Sivritepe

HAK-İŞ, taleplerini dile getirmek için konfederasyon genel merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting düzenledi. Konfederasyon önündeki mitingde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, devam eden Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 1

"SİSTEM YANLIŞ"

Arslan, 27 Şubat'ta HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) tekliflerini ulaştırdıklarını, bugüne kadarki görüşmelerde sonuç alamamanın sorumlusunun kendilerinin olmadığını söyledi. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün, TÜHİS ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu anımsatan Arslan, "Taleplerimiz ne yazık ki uzun süre karşılıksız kaldı. 6'ncı görüşmede bir teklif sunuldu. Dolayısıyla bu sistem yanlış. Kamu Çerçeve Protokolü için bir sözleşme süreci gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 2

"BİZE VERİLEN YÜZDE 2 BİLE DEĞİL"

Sürecin en büyük mağdurlarının kendileri olduğunu vurgulayan Arslan, "Bize önerilen oran yüzde 17 iken, bugün 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 olarak açıklandı. Bize aslında verilen yüzde 2 bile değil. Dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesini nasıl imzalarız? Yapılan müzakere falan değil. Verilen teklifler, teklif değil" diye konuştu.

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 3

İŞÇİLERDEN TEPKİ GELECEK!

İşçilerin tepki olarak gelecek haftadan itibaren, iş yerlerinde yemek yemeyeceklerini ve mesai bitiminden sonra iş yerlerinden ayrılmayacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Bir kez daha TÜHİS'i, Bakanlığı ve hükümeti müzakereye davet ediyoruz. Biz kavga, kaos, çatışma istemiyoruz. Ama bizi duymazlarsa duyurmak için gerekeni yapacağız. Bu ülkenin kaynaklarının, imkanlarının, fırsatlarının bize daha fazla zam verebilecek (durumda) olduğuna inanıyoruz. Ama paylaşımda hata var. Adil paylaşım ve haklı bir toplu sözleşmeyi talep ediyoruz."

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 4

"BİZİM GELİRİMİZ NİYE ARTMIYOR"

Konuşmanın ardından Arslan ve konfederasyona üye sendika başkanları ile işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü. Arslan, burada da yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını dile getirdi.
Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 5

Türkiye'nin uzun zamandır büyümeye devam ettiğini hatırlatan Arslan, "İstihdam, tarihin en yüksek oranında. İşsizlik rakamları 25 yılın en düşük noktasında. Doğru. Üretim ve ihracat artıyor, peki bizim gelirlerimiz niye artmıyor? Bizim maaşlarımız niye yerlerde?" diye sordu.
Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 6

İşçilerin yüzde 27'lik vergi dilimine girdiğini belirten Arslan, "Toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihindeki ilk vergi dilimi yüzde 15 idi. Martta yüzde 20'ye, Temmuzda yüzde 27'ye girdik. Paramızı almadan yüzde 12'sini vergi olarak verdik. Buna itirazımız var" dedi.

Kamu işçileri sözleşme için bekliyor! Zam teklifini beğenmemişlerdi, ilk tepki haftaya geliyor Gerekeni yapacağız 7

Arslan, şunları ifade etti:

"Sayın Maliye Bakanına, TÜHİS'e ve Çalışma Bakanına, çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkenin imkanları da var. Biz, adil bir paylaşım istiyoruz. Bize verilen son rakam yüzde 17. Büyükşehirlerde kirada oturan kardeşlerimizin 10 günlük kirasına ancak denk geliyor. Kiramıza bile yetmeyen bu ücret bize gerçekten hak mı? Bu ülkede insan onuruna yaraşır, insan onuruna yakışır iş ve ücret istiyoruz. Özel sektör ilk kez kamu işçilerinin ücretlerinin üzerine çıktı. Masada müzakere ile çözülecekse çözelim ve taleplerimiz kabul edilsin. Bütün sendikalarımızın ve üyelerimizin taleplerinin gerçekleşeceği, kısa zamanda kavgasız, çatışmasız bir toplu iş sözleşmesinin ortaya çıkmasını talep ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
HAK-İŞ kamu işçi sözleşmesi
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