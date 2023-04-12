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KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME TARİHİ: 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman yapılacak, zam gelecek mi?

12.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Konu, devlet kurumlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş, Hak-İş heyetleriyle yaptığı toplantının ardından yeni bir süreç başladı. İşçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı sürüyor. Peki, 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman yapılacak, Kamu işçilerine toplu sözleşme ile zam gelecek mi?

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME TARİHİ: 700 bin kamu işçisine toplu sözleşme ne zaman yapılacak, zam gelecek mi?

Kamu işçilerine toplu sözleşmenin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Kamuda çalışan yüz binlerin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Öte yandan zam oranı ve 2 yıllık zam oranının bu ay bitmeden belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere yılda 4 kere ödenen toplu sözleşme ikramiyeleri ise bu yıl 400 TL'ye yükseldi. İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba günü itibarıyla kamu işçisine toplu sözleşmede son durum...

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KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu işçilerine toplu sözleşme görüşmelerinde son viraja girildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Türk-İş, Hak-İş heyetleriyle yaptığı toplantı sonrası yeni süreç başladı.

Taraflar diğer maddeleri ele almak için TÜHİS'in ev sahipliğinde bu hafta tekrar görüşecek. Sürecin 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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KAMU İŞÇİLERİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Kamu işçilerinin ne kadar maaş alacağı ve zam oranı merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre işçi tarafının brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı eklenmesi konusundaki ısrarı sürüyor. Öte yandan TÜHİS'in ilk teklifi 11 bin 500 TL düzeyinde.

KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ

Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödeme yapılıyor. Toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesindeki amaç sendika üyesi olan kamu görevlilerinden kesilen toplu sözleşme ikramiyelerinin işveren tarafından kesilmesi olup bu yıl için ödenen tutar 400 liraya çıktı. Kamu işçilerine toplu sözleşme ikramiyesi konusunda taraflar uzlaşmaya vardı.

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