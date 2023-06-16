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KAMU İŞÇİŞİ İKRAMİYE TARİHİ 2023: Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı

16.06.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçisi ikramiyelerinin ne zaman ödeneceği 16 Haziran 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile belli oldu. Devlet kurumlarında çalışan işçilere ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Peki, kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Kamu işçisi ikramiyeleri ne kadar, kaç TL?

KAMU İŞÇİŞİ İKRAMİYE TARİHİ 2023: Kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman ödenecek, ne kadar, kaç TL? Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçi ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre ödemelerin ilk yarısı önümüzdeki hafta yapılacak. Birçok kişi internette, "2023 kamu işçisi ikramiyeleri ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kamu işçisi ikramiyeleri ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Emekliye zam Resmi Gazete'de

KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kamu işçisi ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu.

Kamu işçileri ikramiyenin ilk yarısını 23 Haziran'da alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre devlet kurumlarında çalışan işçiler ikramiyenin ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta alacak.

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KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYELERİ RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazetedeki kararda, "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3. maddesine göre; 2023 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 23/6/2023 diğer yarısının ise 18/12/2023 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3. ve 4. maddeleri gereğince karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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