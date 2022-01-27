Kamu işçisine ne kadar ek zam verilecek? Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kamu işçilerine ek zam verileceğini açıkladı. Haberi duyan kamu işçileri kendilerine ne kadar ek zam yatırılacağını araştırmaya başladı. Memura ve emeklilere yapılan zamdan sonra kamu işçileri de kendilerine ek bir zammın yapılmasını talep etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 2,5'lik ek zammı kamu işçisi için de istediklerini söyledi. Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümet yetkililerine ilettiklerini ifade eden Atalay, şunları söyledi; "Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor.

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM ALACAK MI?

Konuyla ilgili gerekli açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."dedi.

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM 2022 YILINDA NE KADAR OLDU?

700 bin kamu işçisinin alacağı ek zam belli oldu. Memurlara yapılan yüzde 2,5 zam aynı şekilde kamu işçilerine de yapıldı. Yapılan bu rk zam ilk 6 ay için geçerli olacak.



