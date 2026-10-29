FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu personelini ücretlendirme sisteminde bazı düzenlemeler yapılmasının planlandığı öğrenildi. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında yer alan hedeflere göre, kamu çalışanının maaş sistemi sadeleştirilecek. Ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına dayalı şekilde yeniden belirleneceği kaydedilirken personel etkinliğini artırıcı mevzuat düzenlemesinin de yapılacağı aktarıldı.

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor
Hande Dağ

Kamu çalışanlarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre; kamu çalışanlarının ücret sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni modelin temel ölçütleri arasında; yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi gösteriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı Hem yeri değişti hem maaşı düştü: Yargıtay'dan karar çıktı

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor 1

2027 Yıllık Programına göre; kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplamda 5 milyon 400 bin personel görev yaparken ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel var. Diğer statülerde ise yaklaşık 148 bin kişi istihdam ediliyor. Kadrolu, sözleşmeli ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tır sürücülerinin Schengen vizesi sorunu: Üç bakanlık harekete geçti Tır sürücülerinin Schengen vizesi sorunu: Üç bakanlık harekete geçti

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor 2

GÖREV VE SORUMLULUK ESASI İLE DEĞERLENDİRİLECEK

TRT Haber'in aktardığına göre; bu kapsamda, kamu personel mevzuatı personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınıp geliştirilecek. Kamu personel ücret sisteminin sadeleştirileceği kaydedildi. Buna göre; ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenleneceği aktarıldı.

Farkı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemlerinin analiz edileceği, unvanların, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacağı belirtildi.

Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor 3

KAMU ÇALIŞANI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Öte yandan kariyer meslek personelinin görev alanları, atama ve süreçleri ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacağı, bu sayede yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamının sağlanacağı kaydedildi.

Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütecek. Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takviminin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu'Kazanmıyorum diyen yalan söylüyor' çıkışı gündem oldu
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacakAvrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacak

Anahtar Kelimeler:
maaş kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Şiddetli yağış hayatı felç etti! Ev, iş yeri ve seraları su bastı

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Bölgede sular durulmuyor: "Füzeler ve savaş uçaklarıyla vurdular"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday

Yeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemde

Yeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemde

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.