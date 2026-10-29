Kamu personeli için yeni dönem: Maaş sistemi değişiyor

Kamu çalışanlarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Buna göre; kamu çalışanlarının ücret sisteminde değişikliğe gidiliyor. Yeni modelin temel ölçütleri arasında; yapılan görevin zorluk derecesi, yetki ve sorumluluk düzeyi gösteriliyor.

2027 Yıllık Programına göre; kamuda 3 milyon 582 bini kadrolu olmak üzere toplamda 5 milyon 400 bin personel görev yaparken ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve 420 bine yakın sözleşmeli personel var. Diğer statülerde ise yaklaşık 148 bin kişi istihdam ediliyor. Kadrolu, sözleşmeli ve kamu işçilerinin ücretleri farklı mevzuat ve ödeme esaslarına göre belirleniyor.

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GÖREV VE SORUMLULUK ESASI İLE DEĞERLENDİRİLECEK

TRT Haber'in aktardığına göre; bu kapsamda, kamu personel mevzuatı personel statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınıp geliştirilecek. Kamu personel ücret sisteminin sadeleştirileceği kaydedildi. Buna göre; ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden düzenleneceği aktarıldı.

Farkı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemlerinin analiz edileceği, unvanların, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacağı belirtildi.

KAMU ÇALIŞANI İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMESİ

Öte yandan kariyer meslek personelinin görev alanları, atama ve süreçleri ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacağı, bu sayede yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamının sağlanacağı kaydedildi.

Çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütecek. Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takviminin ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.