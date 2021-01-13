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Kamuya güncel memur alımı 2021... Öğretmen, sağlık görevlisi, bekçi, uzman yardımcısı alımı! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2021 09:01 | Son Güncelleme

2021 yılında kamuya 100 bin memur alımı yapılacak. Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak. Yeni yılda doktor, öğretmen, eczacı, din görevlisi, hemşire de dahil olmak üzere birçok meslek grubundan alım yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek. Peki 2021 yılında kamuya memur alımları ne zaman başlayacak?

Kamuya güncel memur alımı 2021... Öğretmen, sağlık görevlisi, bekçi, uzman yardımcısı alımı! 2021 PÖH, POMEM, PAEM alımları ne zaman?

Koronavirüs salgınının ardından kamuda artan, güvenlik açığı ile birlikte yeni personel alımları ne zaman yapılacak araştırılıyordu. KPSS sonuçlarının açıklanması memur ihtiyacının artması nedeniyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Yeni Ekonomi Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ve Emniyet ve Genel Müdürlüğü 400 bekçi alımı yapacak. PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek.

MSB UZMAN YARDIMCISI VE MEMUR ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.

DHMİ 24 ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI YAPACAK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Alımlar sınavla yapılacak ve başvurular 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.

Adaylar sınava çağrılırken yazılı tebligat gönderilmeyecek. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak.

Sınava katılarak başarılı olan adayların yazılı sınav sonrasında sözlü sınavları yapılacak. Sözlü sınavlara ilişkin adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.

BTK 30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, BTK'nin merkez teşkilatı hizmet birimlerine, bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.. Adaylar öncelikle yazılı ve sözlü sınavlardan geçecek.

Alımlar için eğitim durumuna göre yapılacak;

Hukuk fakültesi mezunlarından 10,

En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek okulların siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 5,

Mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon fakülteleri veya bölümleri mezunlarından 8,

Bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından 4,

Endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından 3

Kişilik alım gerçekleştirilecek

Yazılı sınava katılacak adaylar kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav, 27-28 Mart 2021'de Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati BTK'nin internet sitesinden (www.btk.gov.tr) başvuruların tamamlanmasını müteakip duyurulacak.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 50 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden mezun 50 personel alımı yapılacak.

Personel alımları için sözlü sınavlar 4-15 Ocak 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesi https://www.sanayi.gov.tr/anasayfa üzerinden yapılacak.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 40 ÖĞRETMEN ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak...

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

TÜBİTAK 90 PERSONEL ALACAK

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yer alan ilanında, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nde (BİLGEM) açık kadrolarda görevlendirilmek üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapılacak...

BİLGEM alımları için başvuru detayları, şartlar ve süreçler TÜBİTAK'ın resmi internet sitesi (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfalarından paylaşılacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

SÖZLEŞMELİ 16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Adayların araştırdığı 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alım tarihleri ise henüz netleşmedi. Koronavirüs salgınından dolayı binlerce sağlık personeli alımı yapılmaya devam edeceğini belirten Bakan Koca, Aralık ayında 12 bin sağlık personeli alımı için duyuruda bulunmuştu. 16 bin sağlık personeli alımı için açıklama yapması gereken Bakan Koca herhangi bir detay vermedi. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımları duyurusu ne zaman nereden yapılacak henüz bilinmiyor. Açıklama yapıldığında detayları paylaşıyor olacağız. İşte Cumhurbaşkanlığı kararı;

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 16 bin sözleşmeli sağlık personeli başvuru şartları henüz paylaşılmadı. Paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK 500 YURT PERSONELİ ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bakanlığın taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 500 yurt yönetim personeli alınacak. Şimdi vatandaşlar tarafından KYK personel alımı 2021 ile ilgili detaylar araştırılıyor. 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak ilandaki tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B yurt yönetim personeli alınacak.

Başvurular 4 Ocak 2021 Pazartesi günü itibarıyla başladı. Saat 4 Ocak’ta saat 10.00’da başlayan aday başvuruları 20 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 20 Ocak 2021 saat 17.00’ye kadar yapabilecekler.

Alımlar aşağıdaki listedeki iller için olacak;

2021 kyk personel alımı

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