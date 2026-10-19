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KAP’ta yayımlandı: Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyım atandı

Tera Yatırım Teknoloji Holding, mahkeme kararıyla TMSF’nin şirkete kayyım atandığını açıkladı. Yeni yönetim kurulu oluşturulurken başkanlığa Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

KAP’ta yayımlandı: Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyım atandı
Sariye Nur Dönmez

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığını duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, atamanın İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 14.10.2026 tarihli ve 2026/10332 D. İş sayılı kararı doğrultusunda gerçekleştiği bildirildi.

YENİ YÖNETİM KURULU OLUŞTURULDU

Mahkeme kararının ardından Fon Kurulu, şirketin yeni yönetim kurulunu belirledi. Yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin, başkan vekilliğine ise Cüneyt Ardağ getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi oldu.

KAP’ta yayımlandı: Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyım atandı 1

YÖNETİM VE TEMSİL YENİ KURULDA

Açıklamada, şirketin yönetim ve temsilinin Fon Kurulu tarafından atanan yönetim kurulunca yürütüldüğü belirtildi. Gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlandığı ifade edildi.

KAP’ta yayımlandı: Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyım atandı 2

Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin KAP üzerinden tasarruf sahiplerine ve kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.

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